Сьогодні День Андрія Первозванного
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. День Андрія Первозванного відзначають 13 грудня в Україні. У цей день, за народною традицією, незаміжні дівчата ворожили на своїх суджених, повідомляє УНН.
Андрій Первозванний - один із Христових апостолів. За пізнішими переказами Андрій був апостолом в Константинополі, де він висвятив першого єпископа Стахія.
В Україні це свято називають також Калита. Воно вважається парубочим святом, оскільки у Андріївську ніч парубкам дозволяли бешкетувати, а дівчата цієї ночі ворожили на свою долю.
Традиційним андріївським ворожінням було ворожіння на балабушках. Балабушки - маленькі хлібці із білого борошна, які пекли, збираючись гуртом у хаті. Кожна дівчина ліпила свій хлібець, позначаючи його яскравою ниткою. Воду на балабушки не можна було носити інакше, як ротом від самої криниці. Коли балабушки виймали з печі, їх клали на рушник і давали охолонути, а потім впускали у хату голодного собаку. Чию балабушку він з'їсть першою - та дівчина раніше за всіх вийде заміж.
У вечiр на Андрія дівчата ходили попiд вiкнами сусідів "слухати". Все, що б не почули у сусідів, інтерпретували на свій лад. Наприклад, якщо чули, що мати кричить на дитину: "Сядь!", то значить сидіти їй в дівках ще принаймні рік.
Щоби дізнатися ім'я свого судженого, ввечері треба було вийти на вулицю і запитати ім'я першого зустрічного перехожого. Вірили, що таке ж ім'я неодмінно матиме майбутній чоловік.
Під подушки дівчата клали гребінець зі словами "Суджений мій, ряджений, прийди мене чесати". Як вважалося, після цього суджений мав з'явитися уві сні.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на День Андрія.