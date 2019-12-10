Синоптики дали прогноз погоди на День Андрія
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Україні найближчими днями, у тому числі на День Андрія, 13 грудня, місцями очікується дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вдень підніматиметься місцями до 8 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 11 грудня в Україні хмарно з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті та Вінниччині невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня на більшій частині території країни туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, вдень на крайньому півдні країни 5-8° тепла.
У четвер-п'ятницю, 12-13 грудня, - без опадів. Лише вночі 12 грудня у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях, 13 грудня на Закарпатті та Прикарпатті невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер східний і південно-східний, 7-12 м/с, на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Одещині та в Криму до 8°.
На вихідних: 14 грудня - вдень в західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів, 15 грудня - дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу (14 грудня на сході країни до 6° морозу), вдень 1-7° тепла. У Карпатах невеликий сніг, температура вночі 1-7° морозу; вдень близько 0°.
Нагадаємо, за даними ООН, цей рік увійде у трійку найспекотніших в історії людства.