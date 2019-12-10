Синоптики дали прогноз погоды на Андреев день

Так, 11 декабря в Украине облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье и Винницкой небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла, днем на крайнем юге страны 5-8° тепла.

В четверг-пятницу, 12-13 декабря, - без осадков. Только ночью 12 декабря в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях, 13 декабря на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Одесской области и в Крыму до 8°.

На выходных: 14 декабря - днем в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков, 15 декабря - дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза (14 декабря на востоке страны до 6° мороза), днем 1-7° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 1-7° мороза; днем около 0°.

Напомним, по данным ООН, этот год войдет в тройку самых жарких в истории человечества.