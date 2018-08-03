Сегодня боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня

Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Лебединский и Павлополь. Наряду с этим, оккупанты обстреляли позиции у Талаковки из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибром 82 мм.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки, 2 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 28 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.