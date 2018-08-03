Сьогодні бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню

Так, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Лебединське та Павлопіль. Поряд із цим, окупанти обстріляли позиції біля Талаківки із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібром 82 мм.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, минулої доби, 2 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі один раз із важкого озброєння.