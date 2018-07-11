Сегодня боевики два раза открывали огонь по позициям ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Сегодня, с 7:00, оккупационные войска два раза открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ООС, передает УНН.
"В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов на Светлодарском и Горловском направлениях по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Светлодарск и Южное. Потерь личного состава Объединенных сил нет. Украинские защитники контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении ООС.
Напомним, за минувшие сутки, 10 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.