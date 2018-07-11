Сьогодні бойовики два рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

“Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00 години російські окупаційні війська 2 рази відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів на Світлодарському та Горлівському напрямках по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Світлодарськ та Південне. Втрат особового складу Об’єднаних сил немає. Українські захисники контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню”, — йдеться у повідомлені ООС.

Нагадаємо, минулої доби, 10 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики майже по всій лінії зіткнення відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.