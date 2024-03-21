Собирала разведданные для оккупантов: задержана студентка запорожского вуза

В Запорожье задержана студентка, которая отслеживала места нахождения украинских военных подразделений на территории города и сообщала о расположении объектов критической инфраструктуры. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, студентка запорожского вуза по заданию российских кураторов собирала разведданные. В сентябре 2023 года первым заданием студентки было наблюдение за зданием управления СБУ в области для установления мест дислокации его сотрудников. Также она отслеживала места нахождения военных подразделений на территории г. Запорожье и сообщала о расположении объектов критической инфраструктуры, а также фиксировала результаты ракетных обстрелов областного центра.

Как указывается, в поле зрения российской спецслужбы фигурантка попала из-за своей крестной, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области.

Следователи установили, что собранную информацию подозреваемая передавала оккупантам с помощью мессенджеров через крестную представителю российской спецслужбы.

Правоохранители разоблачили ее и задержали. Сейчас по решению суда она находится под стражей.

Напомним,

Двух предателей, которые воевали против украинских войск под Авдеевкой, приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.