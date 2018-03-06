Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей поездку в анексированный Крым. Об этом она заявила в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает УНН.
"Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - заявила Собчак.
Напомним, 4 марта на Ксению Собчак напал мужчина с криком “Это за Жириновского”.
Добавим Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех", заявила, что считает Крым украинской территорией.
Как писал УНН, в Кремле заявили, что слова Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма не подлежат обсуждению. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.