Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым

"Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - заявила Собчак.

Напомним, 4 марта на Ксению Собчак напал мужчина с криком “Это за Жириновского”.

Добавим Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех", заявила, что считает Крым украинской территорией.

Как писал УНН, в Кремле заявили, что слова Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма не подлежат обсуждению. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.