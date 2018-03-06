Собчак звернулася в посольство України за дозволом на поїздку до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Кандидат в президенти Російської Федерації Ксенія Собчак звернулася в посольство України з проханням дозволити їй поїздку в анексований Крим. Про це вона заявила в прямому ефірі радіостанції "Ехо Москви", передає УНН.
"Я направила лист в посольство України. Якщо я поїду в Крим, то тільки через Україну. Якщо я отримаю дозвіл на цей в'їзд, я поїду туди", - заявила Собчак.
Нагадаємо, 4 березня на Ксенію Собчак напав чоловік з криком "це за Жириновського".
Додамо Собчак, яка позиціонує себе як кандидат "проти всіх", заявила, що вважає Крим українською територією.
Як писав УНН, в Кремлі заявили, що слова Ксенії Собчак про територіальну приналежність Криму не підлягають обговоренню. Таку точку зору висловив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.