Снег в Киеве прогнозируют уже сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киеве сегодня ожидается мокрый снег, который будет идти до утра 18 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
"Сегодня в Киеве ожидается мокрый снег, который будет идти до утра 18 ноября. Дорожники готовы к ненастью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в "Киевавтодоре" есть 544 единицы спецтехники.
"Чтобы не допустить гололеда, дороги и тротуары обрабатывают посыпочными материалами. Призываем водителей быть осторожными на дорогах", - указано в сообщении.
Напомним, в ряде областей Украины 15 и 16 ноября уже выпал первый снег. В сети пользователи делились фото и видео заснеженного Харькова, Ямполя и Кривого Рога.