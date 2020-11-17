Сніг у Києві прогнозують вже сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві сьогодні очікується мокрий сніг, який йтиме до ранку 18 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал КМДА.
“Сьогодні у Києві очікується мокрий сніг, який йтиме до ранку 18 листопада. Дорожники готові до негоди”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у “Київавтодорі” є 544 одиниці спецтехніки.
“Аби не допустити ожеледиці, дороги і тротуари обробляють посипальними матеріалами. Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у низці областей України 15 і 16 листопада уже випав перший сніг. У мережі користувачі ділились фото та відео засніженого Харкова, Ямполя та Кривого Рогу.