Сніг у Києві прогнозують вже сьогодні

“Сьогодні у Києві очікується мокрий сніг, який йтиме до ранку 18 листопада. Дорожники готові до негоди”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у “Київавтодорі” є 544 одиниці спецтехніки.

“Аби не допустити ожеледиці, дороги і тротуари обробляють посипальними матеріалами. Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у низці областей України 15 і 16 листопада уже випав перший сніг. У мережі користувачі ділились фото та відео засніженого Харкова, Ямполя та Кривого Рогу.