Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня

В Киеве 23 мая резко изменится погода. Жителей столицы и гостей города сегодня ожидает ливень с грозой и сильный ветер. Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook, передает УНН.

Киевляне! Сегодня будет дождь с грозой, может, и ливень лить и ветер дернуть. Смотрите внимательно, где вы припарковали автомобиль. Зонт запасной возьмите, если из дома еще не выходили - написала Диденко.

Синоптик отметила, что майский дождь за считанные минуты может перейти в серьезный ливень, но и длиться долго не будет.

Также она посоветовала коммунальщикам именно в мае тщательно почистить уличные стоки, потому что машины и ветви деревьев порой плавают не от того, что сильный ливень, а от того, что воде некуда стекать.

Также она рассказала, что наиболее вероятные грозы и ливни есть и еще будут в течение дня четверга - на западе, местами в центре, на востоке и севере Украины. Юг сегодня - сухо.

Зонты, кроссовки не из ткани, цитрамон и корвалол - в кармашек сумки, не бросайте мусор в стоковые решетки, это же - некультурно и опасно, перепаркуйте машину из-под того старого тополя! - указала Диденко.

Об ухудшении погодных условий в столице также предупредили в КГВА.

"В ближайший час, с удержанием до конца суток 23 мая в столице ожидается гроза! И уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны! Не пугайтесь звуков грома.", - говорится в сообщении КГВА в Telegram.