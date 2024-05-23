Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
facebookFacebook
kievКиев
Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  41671 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  85821 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  137641 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  137947 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133867 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114559 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  121020 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117228 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120563 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113877 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Новости по теме
Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня

Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня

  •  1458 просмотра
Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"

Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"

  •  5055 просмотра
Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира

Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира

  •  4935 просмотра
В ОП обещают, что Украина и Греция вскоре подпишут соглашение по безопасности

В ОП обещают, что Украина и Греция вскоре подпишут соглашение по безопасности

  •  5468 просмотра
рф продолжает ограничивать посещение представителями МККК военнопленных - Лубинец

рф продолжает ограничивать посещение представителями МККК военнопленных - Лубинец

  •  5128 просмотра
Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи

Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи

  •  6186 просмотра
Ребенок среди 9 погибших во время предвыборного митинга в Мексике

Ребенок среди 9 погибших во время предвыборного митинга в Мексике

  •  5332 просмотра
Усик снимется в голливудском фильме вместе с Дуэйном Джонсоном: какую роль получил украинский боксер

Усик снимется в голливудском фильме вместе с Дуэйном Джонсоном: какую роль получил украинский боксер

  •  10994 просмотра
В рф задержали замначальника российского генштаба

В рф задержали замначальника российского генштаба

  •  6710 просмотра
Начиная с конца 2023 года наиболее активным направлением, куда пытаются зайти вражеские ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

Начиная с конца 2023 года наиболее активным направлением, куда пытаются зайти вражеские ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

  •  8232 просмотра

Популярные

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

  •  98435 просмотра
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  132470 просмотра
23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

  •  125474 просмотра
Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

  •  121357 просмотра
Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

  •  119682 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  132470 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  180835 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  280778 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  265371 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  457398 просмотра

Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня

Сегодня в Киеве ожидается сильный дождь с грозой, ливнями и порывистым ветром, поэтому жителям стоит быть осторожными с местами для парковки автомобилей и взять с собой зонтики.

Общество •   •  1458 просмотра
Смотрите, куда паркуете авто: синоптик предупредила о большом ливне в Киеве сегодня

Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"

Украинские партизаны зафиксировали разгрузку военной техники, в частности БМП, танков и вагонов с боеприпасами, на таварной станции в оккупированной рф Евпатории.

Война •   •  5055 просмотра
Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"

Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира

Участие президента США в Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце остается неопределенным, поскольку Белый дом не подтвердил, будет ли он единственным лидером G7, который пропустит мероприятие.

политика •   •  4935 просмотра
Белый дом пока не подтверждает, будет ли Байден на Саммите мира

В ОП обещают, что Украина и Греция вскоре подпишут соглашение по безопасности

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква обсудил завершение переговоров с Грецией по заключению двустороннего соглашения о безопасности и поблагодарил страну за поддержку Украины, в том числе за поддержку заявок на членство в ЕС и НАТО.

Война •   •  5468 просмотра
В ОП обещают, что Украина и Греция вскоре подпишут соглашение по безопасности

рф продолжает ограничивать посещение представителями МККК военнопленных - Лубинец

россия продолжает ограничивать посещение представителями Международного Комитета Красного Креста украинских военнопленных, отказывая им в достаточном питании, воде и медицинской помощи, подвергая их постоянным пыткам, что является нарушением Женевских конвенций.

Война •   •  5128 просмотра
рф продолжает ограничивать посещение представителями МККК военнопленных - Лубинец

Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи

Количество погибших в результате российского обстрела Харькова возросло до семи, еще 16 человек получили ранения.

Война •   •  6186 просмотра
Количество погибших из-за атаки рф на Харьков возросло до семи

Ребенок среди 9 погибших во время предвыборного митинга в Мексике

По меньшей мере 9 человек, в том числе ребенок, погибли, когда часть сцены обвалилась во время предвыборного митинга кандидата в президенты Мексики Хорхе Альвареса Майнеса в штате Нуэво-Леон.

Новости Мира •   •  5332 просмотра
Ребенок среди 9 погибших во время предвыборного митинга в Мексике

Усик снимется в голливудском фильме вместе с Дуэйном Джонсоном: какую роль получил украинский боксер

Украинский боксер Александр Усик снимется вместе с Дуэйном Джонсоном в голливудском байопике «Smashing Machin» о бывшем бойце UFC Марке Керре, где Усик сыграет роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.

спорт •   •  10994 просмотра
Усик снимется в голливудском фильме вместе с Дуэйном Джонсоном: какую роль получил украинский боксер

В рф задержали замначальника российского генштаба

Заместитель начальника российского Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Новости Мира •   •  6710 просмотра
В рф задержали замначальника российского генштаба

Начиная с конца 2023 года наиболее активным направлением, куда пытаются зайти вражеские ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

Начиная с конца 2023 года Сумская область остается самым активным участком, где вражеские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть на территорию Украины.

Война •   •  8232 просмотра
Начиная с конца 2023 года наиболее активным направлением, куда пытаются зайти вражеские ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ