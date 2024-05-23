Дивіться, куди паркуєте авто: синоптик попередила про велику зливу в Києві сьогодні
Київ • УНН
Сьогодні в Києві очікується сильний дощ з грозою, зливами та поривчастим вітром, тому мешканцям варто бути обережними з місцями для паркування автомобілів та взяти з собою парасольки.
У Києві 23 травня різко зміниться погода. Жителів столиці та гостей міста сьогодні очікує злива з грозою та сильний вітер. Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook, передає УНН.
Кияни! Сьогодні буде дощ із грозою, може, й злива линути і вітер шарпнути. Дивіться уважно, де ви припаркували автомобіль. Парасолю запасну візьміть, якщо з хати ще не виходили
Синоптик зазначила, що травневий дощ за лічені хвилини може перейти у серйозну зливу, але й тривати довго не буде.
Також вона порадила комунальникам саме у травні ретельніше почистити вуличні стоки, бо машини і гілки дерев часом плавають не від того, що сильна злива, а від того, що воді нема куди стікати.
Також вона розповіла, що найбільш ймовірні грози та зливи є та ще будуть протягом дня четверга - на заході, подекуди в центрі, на сході та півночі України. Південь сьогодні - сухо.
Парасолі, кросівки не з тканини, цитрамон і корвалол - у кишеньку сумки, не кидайте сміття у стокові решітки, це ж - некультурно і небезпечно, перепаркуйте машину з-під отієї старої тополі!
Про погіршення погодних умов у столиці також попередили у КМВА.
"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 23 травня в столиці очікується гроза! І рівень небезпечності. Будьте уважні та обережні! Не лякайтеся звуків грому.", - йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.