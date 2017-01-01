Факельный марш проведут в Ровно ко дню рождения С.Бандеры
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 1 января. УНН. По случаю дня рождения Степана Бандеры в Ровно по центральной улице пройдет факельный марш. Об этом сообщил корреспонденту УНН организатор мероприятия Дмитрий Козачок.
Как сообщил организатор мероприятия, шествие начнется в 17:00 и пройдет по центральной улице Соборной.
Марш чести - традиционная акция по случаю дня рождения главы провода Организации украинских националистов Степана Бандеры. Он родился 1 января 1909 года.
Напомним, как сообщал УНН, факельное шествие ко дню рождения С.Бандеры состоится в Кропивницком.