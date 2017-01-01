Смолоскипний марш проведуть у Рівному до дня народження С.Бандери
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 січня. УНН. З нагоди Дня народження Степана Бандери в Рівному центральною вулицею пройде смолоскипний марш. Про це повідомив кореспонденту УНН організатор заходу Дмитро Козачок.
Як повідомив організатор заходу, хід розпочнеться о 17-й годині та пройде центральною вулицею Соборною.
Марш честі - традиційна акція з нагоди Дня народження голови проводу Організації українських націоналістів Степана Бандери. Він народився 1 січня 1909 року.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, смолоскипна хода до дня народження С.Бандери відбудеться у Кропивницькому.