Смолоскипний марш проведуть у Рівному до дня народження С.Бандери

Як повідомив організатор заходу, хід розпочнеться о 17-й годині та пройде центральною вулицею Соборною.

Марш честі - традиційна акція з нагоди Дня народження голови проводу Організації українських націоналістів Степана Бандери. Він народився 1 січня 1909 року.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, смолоскипна хода до дня народження С.Бандери відбудеться у Кропивницькому.