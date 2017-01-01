Факельное шествие состоялось в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня активисты Одессы провели марш чести, приуроченный к 108-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.
Участники шествия в сопровождении бойцов Нацгвардии, а также правоохранителей прошлись по центральным улицам города. У памятника Дюку состоялось народное вече, в ходе которого минутой молчания почтили память С.Бандеры, а также зачитали молитву патриотов Украины.
Во время шествия произошла небольшая стычка, однако правоохранители вовремя отреагировали на провокацию и остановили драку.
Одесситы, которые в это время отдыхали на Приморском бульваре, не ожидали проведения такого шествия, однако пропустили участников акции к памятнику Дюку.
Напомним, как сообщал УНН, годовщину со дня рождения С.Бандеры отметили в Житомире факельным шествием .