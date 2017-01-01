Смолоскипна хода відбулась в Одесі

Учасники ходи у супроводі бійців Нацгвардії, а також правоохоронців пройшлися центральними вулицями міста. Біля пам'ятника Дюку відбулося народне віче, в ході якого хвилиною мовчання вшанували пам'ять С.Бандери, а також зачитали молитву патріотів України.

Під час ходи сталася невеличка сутичка, однак правоохоронці вчасно відреагували на провокацію та зупинили бійку.

Одесити, які в цей час відпочивали на Приморському бульварі, не очікували проведення такої ходи, однак пропустили учасників акції до пам'ятника Дюку.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, річницю від дня народження С.Бандери відзначили у Житомирі смолоскипною ходою.