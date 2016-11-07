СММ ОБСЕ: за последний отчетный период в Донецке прозвучало 585 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия за последний отчетный период констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе 585 взрывов. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передает УНН.
"СММ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области (в том числе 585 взрывов), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 430 взрывов", - говорится в отчете.
Так, в ночь на 4 ноября, в течение двух часов, в подконтрольном "ДНР" г. Горловка (39 км северо-восточнее от Донецка) наблюдатели слышали 220 взрывов в 8-10 км к юго-западу от места своего расположения.
В центре Донецка, 3 ноября, наблюдатели слышали 72 взрыва неопределенного происхождения за 8-10 км к юго-западу от места своего расположения, а в с. Широкино - 15 взрывов неопределенного происхождения.
Кроме того, по данным СММ ОБСЕ, камера зафиксировала перестрелку: 194 выстрела трассирующими снарядами, выпущенными, по оценке СММ, из зенитной установки (ЗУ-23-2, 23 мм).
Напомним, первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг 3 ноября сообщил, что за неделю ситуация с безопасностью в зоне АТО ухудшилась на 40%.