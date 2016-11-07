СММ ОБСЄ: за останній звітній період у Донецьку пролунало 585 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія за останній звітний період констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій області, у тому числі 585 вибухів. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
“СММ констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області (у тому числі 585 вибухів), якщо порівнювати з попереднім звітнім періодом, коли було зафіксовано 430 вибухів”, — йдеться у звіті.
Так, у ніч 4 листопада, упродовж двох годин, у підконтрольному “ДНР” м. Горлівка (39 км на північний схід від Донецька) спостерігачі чули 220 вибухів за 8–10 км на південний захід від місця свого розташування.
У центрі Донецька, 3 листопада, спостерігачі чули 72 вибухи невизначеного походження за 8–10 км на північний захід від місця свого розташування, а у с. Широкино — 15 вибухів невизначеного походження.
Крім того, за даними СММ ОБСЄ, камера зафіксувала перестрілку: 194 постріли трасуючими снарядами, випущені, за оцінкою СММ, із зенітної установки (ЗУ-23-2, 23 мм).
Нагадаємо, перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг 3 листопада повідомив, що за тиждень безпекова ситуація в зоні АТО погіршилася на 40%.