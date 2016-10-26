Свалку в Подгорцах планируют закрыть до октября 2018 г.
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета депутаты согласовали проект решения "О решении проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией полигона твердых бытовых отходов № 5 в селе Подгорцы". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевсовета.
В соответствии с протоколом от 30 сентября 2016 г. на полигоне твердых потовых отходов № 5 существует потенциальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера. Именно поэтому необходимо утвердить перечень мероприятий по решению проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией этого полигона отходов.
В частности, планируется до 31 декабря этого года выполнить работы по покрытию изолирующим слоем девяти гектаров полигона бытовых отходов в Подгорцах.
"До октября 2017 г. должны прекратить складирование отходов на I карте полигона и расширить мощности системы очистки фильтрата. В общем, до октября 2018 г. планируется полностью закрыть полигон твердых бытовых отходов в Подгорцах", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры должен обеспечить финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов производственной, коммуникационной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, прилегающих к полигону твердых бытовых отходов.