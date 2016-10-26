Сміттєзвалище у Підгірцях планують закрити до жовтня 2018 року

$41.320.07
47.030.11
ukru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 23394 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 27902 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 18720 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

15 квітня, 07:31 • 40296 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 169112 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 143676 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 146294 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 137005 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 137645 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196962 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 71807 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 77040 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

15 квітня, 07:22 • 75042 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 52059 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 35024 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 23380 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 27876 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 26407 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 35389 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

15 квітня, 07:22 • 75486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 13706 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 17632 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

15 квітня, 07:01 • 19108 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 114482 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 115852 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Сміттєзвалище у Підгірцях планують закрити до жовтня 2018 року

Київ • УНН

 • 14795 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради депутати погодили проект рішення “Про вирішення проблемних питань, пов’язаних з експлуатацією полігону твердих побутових відходів № 5 у селі Підгірці”. Про це УНН повідомили в прес-службі Київради.

Сміттєзвалище у Підгірцях планують закрити до жовтня 2018 року

Відповідно до протоколу від 30 вересня 2016 року на полігоні твердих потових відходів № 5 існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Саме тому необхідно затвердити перелік заходів щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією цього полігону відходів.

Зокрема, планується до 31 грудня цього року виконати роботи з укриття ізолювальним шаром дев’яти гектарів полігону побутових відходів у Підгірцях.

“До жовтня 2017 року мають припинити складування відходів на I карті полігону та розширити потужності системи очистки фільтрату. Загалом, до жовтня 2018 року планується повністю закрити полігон твердих побутових відходів у Підгірцях”, — повідомили у прес-службі.

Окрім того, Департамент житлово-комунальної інфраструктури має забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури населених пунктів, прилеглих до полігону твердих побутових відходів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.38
Bitcoin
$85,813.40
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.98
Золото
$3,237.74
Ethereum
$1,644.04