Сміттєзвалище у Підгірцях планують закрити до жовтня 2018 року

Відповідно до протоколу від 30 вересня 2016 року на полігоні твердих потових відходів № 5 існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Саме тому необхідно затвердити перелік заходів щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних із експлуатацією цього полігону відходів.

Зокрема, планується до 31 грудня цього року виконати роботи з укриття ізолювальним шаром дев’яти гектарів полігону побутових відходів у Підгірцях.

“До жовтня 2017 року мають припинити складування відходів на I карті полігону та розширити потужності системи очистки фільтрату. Загалом, до жовтня 2018 року планується повністю закрити полігон твердих побутових відходів у Підгірцях”, — повідомили у прес-службі.

Окрім того, Департамент житлово-комунальної інфраструктури має забезпечити фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури населених пунктів, прилеглих до полігону твердих побутових відходів.