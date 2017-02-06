"Мусорный кризис" в Украине - лакмусовая бумажка профнепригодности министра экологии

Обещанного три года ждут

Экологическая катастрофа на Грибовицкой свалке во Львове, которая произошла в мае прошлого года, заставила всех украинцев обратить внимание на такую ​​неприглядную составляющую их жизни, как отходы.

Оказалось, что отходы несут угрозу не только окружающей среде, но и здоровью и жизни человека: жертвами пожара на Грибовичах стали три человека. И таких "Грибовичей" по всей Украине - по несколько в каждой области.

Сразу после трагедии кто только не обещал решить мусорный кризис. Начиная от главы сельсовета, завершая правительством - все наперебой предлагали "радикальные решения" и "антикризисный неотложный план мер реагирования".

Участие в "мусорном марафоне", как и полагается, принял министр экологии и природных ресурсов. И уже в конце августа Остап Семерак пообещал Украине интерактивную "мусорную карту" и Нацстратегию обращения с отходами. Дедлайн министр поставил на декабрь 2016 года, обещая, что к этому времени Украина впервые за всю историю увидит документ для реформирования всей системы обращения с отходами.

Все замерли в ожидании этой панацеи от мусора. И вот наконец, в конце января этого года на сайте министерства появилась "Техническая редакция проекта Национальной стратегии обращения с отходами для дальнейшего общественного обсуждения".

Ни текст Национальной стратегии, ни текст проекта Национальной стратегии, а текст Технической редакции проекта Национальной стратегии.

Кстати, регламент Кабинета Министров Украины не предусматривает ни подготовки, ни утверждения никакой "стратегии". Установившейся практикой (как в Украине, так и в мире) сначала разрабатывается и одобряется концепция закона Украины, а уже на ее основании разрабатывается проект закона.

Но сейчас имеем дело с "особым случаем" - технической редакцией абстрактной стратегии.

Документ разработан при участии Министерства экономического развития и торговли, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, программы поддержки "зеленой" модернизации украинской экономики немецкой федеральной компании GIZ и Европейского банка реконструкции и развития. Желающие могут ознакомиться здесь.

Коротко по сути "исторического документа" Минприроды - Нацстратегии по обращению с отходами. Анализируя текст документа, первое, на что следует обратить внимание - 500 листов текста изложенные в произвольной форме. Стиль будущего исторического документа не имеет ничего общего с официальным.

Вообще отсутствует единая стратегическая цель, которая бы была сформулирована четко, лаконично и по которой бы следовали конкретные управленческие решения. То есть, такая стратегия без стратегии.

Во втором же абзаце вступления авторы указывают на профнепригодность министра, констатируя современное состояние в области окружающей среды как неудовлетворительное. По их данным в стране отсутствуют: объекты по утилизации отходов, контроль за окружающей средой, эффективные регуляционные и законодательные нормы, единая организационная структура (чего именно не указано - ред). Зато в очередной раз отмечена незаконная утилизация отходов, распространение стихийных свалок и наличие финансовых препятствий.

Среди действующих организационных структур, имеющих отношение к сфере обращения с отходами авторы указывают Государственную санитарно-эпидемиологическую службу, которой в Украине нет с мая 2016 года.

В разделе 5.2. "Институциональные требования" авторы дают рекомендации по распределению полномочий, прав и обязанностей между центральными органами исполнительной власти, которые уже закреплены на уровне законов Украины "О Кабинете Министров Украины", "О центральных органах исполнительной власти".

Не выдерживает никакой критики и раздел "Общие цели стратегии". Приведем лишь несколько целей: "увеличивать объем и улучшить качество сбора отходов", или "оптимизировать возможности для образования новых и минимизировать имеющиеся отходы".

Кроме того, авторы указывают на то, что продвижение раздельного сбора отходов следует осуществлять исключительно при условии, если это необходимо с технической, экологической и экономической точки зрения, а также стандартов качества для определенных отраслей переработки (стр. 33 Основной части).

То есть, указанное положение фактически ставит под сомнение целесообразность введения раздельного сбора. Хотя, следующий пункт на этой же странице указывает на необходимость внедрения раздельного сбора, без каких-либо условий, для специфических потоков отходов. Более того, Приложение 1 "Бытовые отходы" рассматривает раздельный сбор как залог эффективного функционирования расширенной ответственности производителя (РИО) и устанавливает планы по увеличению охвата населения раздельным сбором бытовых отходов.

Вообще после ознакомления возникают вопросы:

1) кто выступает руководителями проекта;

2) кто входит в состав экспертов (квалификация, профессионализм, опыт работы);

3) сколько средств потрачено на разработку документа (смету оплаты труда экспертов и другие расходы);

5) кто возьмет на себя ответственность за результаты "работы" и дальнейшую обработку и продвижение документа?

Ни конкретных сроков выполнения, ни перечня необходимых для принятия и реализации нормативно-правовых актов, ни исполнителей документ не содержит.

Сам не гам и другому не дам

Игру министра экологии в "карты" и стратегию можно было бы ему простить, если бы он не блокировал при этом рассмотрение в Верховной Раде важных для страны экологических законопроектов.

Если проанализировать законодательные инициативы, зарегистрированные этим парламентским созывом, то "отходных" проектов найдется немного. Отходы, мусор - тема непопулярна, некрасивая, трогать ее желающих немного. Но тех, кто пытается - ждет долгая дорога.

Пакет "отходных" законопроектов был включен в повестку дня профильного комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в конце декабря прошлого года. Однако по тем или иным причинам заседание комитета переносилось дважды и должно было состояться на следующей пленарной неделе в среду 8 февраля.

Но по просьбе министра О.Семерака все проекты, касающиеся отходов с повестки дня были сняты. Официальная причина - презентация того низкокачественного документа, о котором речь шла выше.

При этом самим министерством экологии под председательством О.Семерака, в ВР было подано профильных законодательных инициатив по отходам до "0".

Не надо быть экспертом, чтобы понимать как дальше будет развиваться ситуация в экологические сфере. Вскоре лето, жара, пожарная опасность, а гореть в Украине есть чему: "грибовицкие" грибы растут в каждом городе быстрее, чем наш министр пишет "стратегию"...

А стратегию, судя по подготовленному тексту, придется ожидать еще долго. Как и тех законов, которые сейчас блокирует в ВР О.Семерак. "Этот документ признает, что НСОО является глубокой стратегией, которая может быть внедрена последовательно в течение определенного времени" (из текста Нацстратегии).