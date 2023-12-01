Смертельное ДТП в центре Киева: пьяный водитель выехал на встречную полосу

В Печерском районе пьяный водитель за рулем "Тойоты" выехал на встречную полосу, и въехал в "Рено". Из-за этой аварии водитель и пассажирка, которые находились в "Рено" погибли на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части на улице Староноводницкой выехал на встречную полосу движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Рено". Водитель и пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм погибли на месте происшествия. - рассказали полицейские, прибывшие на место аварии.

Детали

По данным полиции Киева дорожно-транспортное происшествие произошло вечером на улице Старановодницкой.

За рулем "Тойоты" находился гражданин другого государства, 1979 года рождения. По предварительной информации правоохранителей, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали руководителя "Тойоты" в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения. За совершение смертельного ДТП в нетрезвом состоянии водителю "Тойоты" грозит наказание до десяти лет заключения.Сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители устанавливаются данные все участников ДТП и механизм совершения ДТП.