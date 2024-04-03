Смертельное ДТП на Львовщине перекрыло трассу М-09 возле села Мощана: патрульные организовали реверсное движение

На Львовщине произошло ДТП вблизи населенного пункта Мощана, движение на трассе М-09 "Тернополь - Львов - Рава-Русская" в перекрыто в обоих направлениях. Об этом предупредили в патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

Вниманию водителей В связи с ДТП с погибшими на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская в населенном пункте Мощана движение перекрыто в обоих направлениях. ... Учтите эту информацию при планировании маршрута движения. - сообщили в полиции.

Детали

На месте ДТП работают все необходимые службы.

Сейчас патрульные обеспечивают реверсное движение, и информируют об объезде упомянутого участка.