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Смертельное ДТП на Печерске: у водителя Hummer отобраны образцы для экспертизы

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов у водителя автомобиля Hummer, который подозревается в совершении ДТП на бульваре Леси Украины, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook, передает УНН.

“30 июля 2018 года решение суда о принудительном отборе образцов исполнено”, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, после задержания подозреваемый в ДТП прошел тест на "Драгере", после чего был доставлен в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу “Социотерапия” для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.

Тест на "Драгере", а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме подозреваемого.

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Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, которые должны быть в достаточном количестве для осуществления сравнительного исследования и обеспечения несомненности их происхождения от личности подозреваемого, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об их принудительном отборе.

Сообщаем, что получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката. По результатам следственного действия составлен протокол, который приобщен к материалам уголовного производства.

Напомним, 26 июля суд избрал арест водителю Hummer, который насмерть сбил девочку в Киеве.

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