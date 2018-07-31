Смертельна ДТП на Печерську: у водія Hummer відібрано зразки для експертизи

“30 липня 2018 року рішення суду про примусовий відбір зразків виконано”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після затримання підозрюваний у ДТП пройшов тест на "Драгер", після чого був доставлений до Київської міської наркологічної клінічної лікарні “Соціотерапія” для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, де надав зразки сечі.

Тест на "Драгер", а також результати лабораторного аналізу зразків сечі не виявили вмісту алкоголю та наркотичних речовин в організмі підозрюваного.

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Разом з тим, оскільки водій відмовився добровільно надати інші біологічні зразки, які повинні бути у достатній кількості для здійснення порівняльного дослідження та забезпечення безсумнівності їх походження від особи підозрюваного, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про їх примусовий відбір.

Повідомляємо, що отримання зразків для експертизи здійснено експертом Київського міського бюро СМЕ за участі адвоката. За результатами слідчої дії складено протокол, який долучено до матеріалів кримінального провадження.

Нагадаємо, 26 липня суд обрав арешт для водія Hummer, який насмерть збив дівчинку у Києві.