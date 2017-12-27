Смертельное ДТП в Киеве: предварительно, за рулем внедорожника был судья
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. За рулем авто, которое сбило пешехода в Киеве на улице Васильковская, по предварительной информации, был судья. Об этом корреспонденту УНН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
“Водитель автомобиля Land Rover Freelander на пешеходном переходе сбил мужчину, который от травм скончался на месте ДТП. По предварительной информации, водителем внедорожника является судья”, — сообщил источник.
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На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.