Смертельна ДТП у Києві: попередньо, за кермом позашляховика був суддя
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. За кермом авто, яке збило пішохода у Києві на вулиці Васильківська, за попередньою інформацією, був суддя. Про це кореспонденту УНН повідомило інформоване джерело в правоохоронних органах.
"Водій автомобіля Land Rover Freelander на пішохідному переході збив чоловіка, який від травм помер на місці ДТП. За попередньою інформацією, водієм позашляховика є суддя", - повідомило джерело.
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На даний момент на місці події працює слідчо-оперативна група.