Смертельное ДТП в Киеве: Skoda въехала в три автомобиля и перевернулась
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Автомобиль Skoda наехал на три припаркованных автомобиля у станции столичного метро "Сырец", в результате столкновения 30-летний мужчина, который сажал своего 3-летнего сына в Hyundai, получил телесные повреждения и скончался в карете "скорой". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.
Вчера около 20:00 в полицию поступило сообщение, что на улице Щусева Шевченковского района столицы произошло ДТП.
По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Skoda, избегая наезда на пешехода, который выбежал на дорогу в неустановленном месте, потерял управление и столкнулся с тремя припаркованными автомобилями Hyundai, Dacia и SsangYong.
"В результате столкновения Skoda сбила 30-летнего мужчину, который в это время сажал своего 3-летнего сына в Hyundai, и перевернулась. Медицинские работники оказывали помощь человеку, однако от полученных травм он скончался в карете "скорой". Врачи осмотрели ребенка, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в полиции.
По словам свидетелей, водитель автомобиля Skoda превышал разрешенную скорость. В присутствии понятых правоохранители провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В результате драгер не выявил содержания алкоголя.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают механизм и обстоятельства ДТП.
Напомним, в Харькове автомобиль врезался в грузовик и влетел в дерево.