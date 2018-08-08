Смертельна ДТП у Києві: Skoda в'їхала в три автівки і перекинулася
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Автомобіль Skoda наїхав на три припарковані автомобілі біля станції столичного метро "Сирець", у результаті зіткнення 30-річний чоловік, який садив свого 3-річного сина у Hyundai, отримав тілесні ушкодження і помер у кареті "швидкої". Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.
Вчора близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Щусєва Шевченківського району столиці сталася ДТП.
За попередньою інформацією, 32-річний водій автомобіля Skoda, уникаючи наїзду на пішохода, який вибіг на дорогу у невстановленому місці, втратив керування та зіткнувся з трьома припаркованими автомобілями Hyundai, Dacia та SsangYong.
"У результаті зіткнення Skoda збила 30-річного чоловіка, який у цей час садив свого 3-річного сина у Hyundai, і перекинулася. Медичні працівники надавали допомогу чоловіку, однак від отриманих травм він помер у кареті "швидкої". Лікарі оглянули дитину, зараз її життю і здоров’ю нічого не загрожує", - повідомили у поліції.
Зі слів свідків, водій автомобіля Skoda перевищував дозволену швидкість. У присутності понятих правоохоронці провели освідування на стан алкогольного сп’яніння. У результаті драгер не виявив вмісту алкоголю.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють механізм і обставини автопригоди.
Нагадаємо, у Харкові автівка врізалася у вантажівку та влетіла у дерево.