Смертельное ДТП в Черкассах: задержанному водителю объявили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Водителю автомобиля BMW, при участии которого вчера произошла смертельная ДТП в Черкассах, сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
"Сейчас на основании собранных в производстве доказательств последнему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины, и принимаются меры по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в ведомстве.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Как было установлено, 38-летний харьковчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем BMW-318, допустил столкновение с автомобилем Fiat Doblo, которым управлял 25-летней житель г. Черкассы - он двигался впереди в попутном направлении и остановился на красный сигнал светофора.
После столкновения Fiat от полученного ускорения в неуправляемом состоянии выехал на пешеходный переход и совершил наезд на женщину и ее малолетнего сына, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешенный сигнал светофора.
Напомним, что в результате ДТП от полученных травм погибли женщина 1990 года рождения и ее сын 2014 рождения. Известно, что погибшие - жена и сын сотрудника полиции.