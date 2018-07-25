Смертельна ДТП у Черкасах: затриманому водію оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Водію автомобіля BMW, за участі якого вчора сталася смертельна ДТП у Черкасах, повідомили про підозру. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.
"Наразі на підставі зібраних у провадженні доказів останньому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, та вживаються заходи щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначили у відомстві.
Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Як було встановлено, 38-річний харків'янин, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем BMW-318, допустив зіткнення з автомобілем Fiat Doblo, яким керував 25-річній житель м. Черкаси - він рухався попереду у попутному напрямку й зупинився на червоний сигнал світлофора.
Після зіткнення Fiat від отриманого прискорення у некерованому стані виїхав на пішохідний перехід і здійснив наїзд на жінку та її малолітнього сина, які переходили проїжджу частину по пішохідному переходу на дозволений сигнал світлофора.
Нагадаємо, що в результаті ДТП від отриманих травм загинули жінка 1990 року народження та її син 2014 року народження. Відомо, що загиблі - дружина та син співробітника поліції.