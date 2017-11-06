Смертельное ДТП произошло в Одесской области

“Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что 26-летний житель г.Арциз, двигаясь по полевой автодороге сообщением „г.Арциз — с.Мирнополье“ на автомобиле „ВАЗ-2108“, выезжал на трассу. Не оказав преимущества в движении водителю „Mercedes Sprinter“, который двигался в направлении Арциза, совершил лобовое столкновение с грузовиком, в результате чего водитель легковушки скончался на месте происшествия”, — говорится в сообщении.

Пассажир грузовика находится в травматологическом отделении Арцизской ЦРБ, водитель телесных повреждений не получил.

Следственным отделом решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, 6 ноября в центре Житомира в результате ДТП погибли два человека.