Смертельна ДТП сталася в Одеській області

“Під час виїзду на місце події слідчо-оперативною групою було встановлено, що 26 —річний мешканець м. Арциз, рухаючись польовою автодорогою сполученням „м. Арциз — с. Мирнопілля“ на автомобілі „ВАЗ-2108“, виїжджав на трасу. Не надавши переваги в русі водію „Mercedes Sprinter“, який рухався у напрямку Арциза, скоїв лобове зіткнення з вантажівкою, внаслідок чого водій легковика помер на місці пригоди”, — йдеться у повідомленні.

Пасажир вантажівки знаходиться у травматологічному відділенні Арцизької ЦРЛ, водій тілесних ушкоджень не отримав.

Слідчим відділом вирішується питання про порушення кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, 6 листопада у центрі Житомира внаслідок ДТП загинуло двоє людей.