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Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: дело открыли по статье "умышленное убийство"

Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: дело открыли по статье "умышленное убийство"

Киев  •  УНН

 • 29950 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Факт смерти брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова расследуют по статье "умышленное убийство". Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, передает УНН.

Цитата

"Криворожской центральной окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти жителя Кривого Рога (ч. 1 ст. 115 УК Украины) (умышленное убийство - ред.)", - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что 18 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 44-летнего гражданина. Тело мужчины было найдено в его квартире без видимых телесных повреждений.

Сейчас следствием устанавливаются обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Что было раньше

Тело погибшего брата мэра Кривого Рога обнаружил знакомый 18 октября, который приехал его навестить.

Напомним

15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым.
Полиция открыла производство.

Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.

Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Сейчас полиция опровергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, которые касаются самоубийства.

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