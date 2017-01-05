Службой ГосЧС за минувшие сутки спасены 28 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушения пожаров, проведения других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 300 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасено 28 человек, 51 здание и 4 единицы автотракторной техники.