Служащих "Укрзализныци" будут судить за присвоение госсредств

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц одного из предприятий "Укрзализныци" и коммерческих предприятий в завладении средствами железной дороги во время проведения тендерных закупок, а также совершении ряда других связанных с этим преступлений.

Следствием установлено, что служебные лица дочернего предприятия "Укрзализныци" в результате осуществления в 2015 году государственных закупок элементов креплений для железнодорожных путей умышленно и вопреки интересам государственного предприятия акцептовали предварительно согласованы, завышены на сумму более 20 млн грн ценовые предложения одного из этих коммерческих предприятий и перечислили соответствующие средства на его расчетные счета. Получив эти деньги, должностные лица коммерческого предприятия легализовали их происхождения путем дальнейшего перечисления на счета фиктивных предприятий за якобы полученные услуги, уклонившись при этом от уплаты налогов.

Уже после реорганизации "Укрзализныци" в акционерное общество, в 2016 году те же лица продолжили действовать по этой же схеме, поставив себе целью завладения государственными средствами на сумму уже более 43 млн гривен. Соответствующее ценовое предложение было вновь акцептован тендерным комитетом, но на этот раз на пути злоумышленников стали антимонопольные органы, решением которых результаты закупок аннулировано по жалобе добросовестного участника.

Обвинительный акт в отношении служащих в уголовном производстве по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 УК Украины передано 31 марта 2017 для рассмотрения в Соломенский районный суд города Киева.

Как сообщал УНН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры 26 октября задержали экс-директора ГП "Укрзализнычпостач".