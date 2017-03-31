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Службовців "Укрзалізниці" судитимуть за привласнення держкоштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні прокурори САП скерували до суду обвинувальний акт за підозрою службових осіб одного з підприємств "Укрзалізниці" та комерційних підприємств у заволодінні коштами залізниці під час проведення тендерних закупівель. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.

Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою службових осіб одного з підприємств "Укрзалізниці" та комерційних підприємств у заволодінні коштами залізниці під час проведення тендерних закупівель, а також вчиненні ряду інших пов’язаних з цим злочинів.

Слідством з’ясовано, що службові особи дочірнього підприємства "Укрзалізниці" в результаті здійснення у 2015 році державної закупівлі елементів кріплень для залізничної колії умисно та всупереч інтересам державного підприємства акцептували попередньо узгоджені, завищені на суму понад 20 млн грн цінові пропозиції одного з цих комерційних підприємств, та перерахували відповідні кошти на його розрахункові рахунки. Отримавши ці гроші, службові особи комерційного підприємства легалізували їх походження шляхом подальшого перерахування на рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані послуги, ухилившись при цьому від сплати податків.

Уже після реорганізації "Укрзалізниці" у акціонерне товариство, у 2016 році ті ж особи продовжили діяти за цією ж схемою, поставивши собі за мету заволодіння державними коштами на суму вже понад 43 млн гривень. Відповідну цінову пропозицію було знову акцептовано тендерним комітетом, але цього разу на заваді зловмисників стали антимонопольні органи, рішенням яких результати закупівель анульовано за скаргою добросовісного учасника.

Обвинувальний акт щодо службовців у кримінальному провадженні за ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України передано 31 березня 2017 року для розгляду до Солом’янського районного суду міста Києва.

Як повідомляв УНН, детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 26 жовтня затримали екс-директора ДП "Укрзалізничпостач".

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