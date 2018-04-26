Слуцкому в ПАСЕ напомнили о крымском ордене и домогательствах

После выступления в ПАСЕ Слуцкого, по словам Гончаренко, он взял слово и напомнил, что "о разделительных линиях говорит страна-оккупант, которая аннексировала суверенную территорию государства, члена Совета Европы". Он отметил, что неуплата Россией ее обязательных платежей - это "банальный шантаж".

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"Что касается самого Слуцкого, то я потребовал внести в стенограмму свое формальное возражение против присутствия Слуцкого как на этом, так и на последующих их заседаниях. Напомнил, что Слуцкий находится под санкциями, в самой России он обвиняется в сексуальных домогательствах 4 журналистками, включая журналистку BBC, что он неоднократно упомянут в докладе о коррупции, который утвердил ПАСЕ, что он награжден орденом от оккупационной администрации Крыма", - сказал он.

Как сообщал УНН, 26 апреля на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы не было принято никаких решений, которые бы приблизили Россию к возвращению в ПАСЕ "без санкций".