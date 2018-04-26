Слуцькому у ПАРЄ нагадали про кримський орден і домагання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На сьогоднішньому засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи член української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко вніс формальне заперечення проти присутності депутата держдуми РФ Леоніда Слуцького на всіх засіданнях ПАРЄ. Про це Гончаренко написав на своїй сторінці у Facebook, передє УНН.
Після виступу в ПАРЄ Слуцького, за словами Гончаренка, він взяв слово і нагадав, що “про розділові лінії говорить країна-окупант, що анексувала суверенну територію держави члена Ради Європи”. Він наголосив, що несплата Росією її обов’язкових платежів — це “банальний шантаж”.
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“Що стосується самого Слуцького, то я зажадав внести в стенограму своє формальне заперечення проти присутності Слуцького як на цьому, так і на наступних їх засіданнях. Нагадав, що Слуцький знаходиться під санкціями, що в самій Росії він звинувачується в сексуальних домаганнях 4 журналістками, включаючи журналістку BBC, що він неодноразово згаданий в доповіді про корупцію, який затвердила ПАРЄ, що він нагороджений орденом від окупаційної адміністрації Криму”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, 26 квітня на засіданні Парламентської Асамблеї Ради Європи не було прийнято жодних рішень, які б наблизили Росію до повернення в ПАРЄ “без санкцій”.