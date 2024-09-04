"Слуга Народа" сегодня соберется для обсуждения новых кандидатов в министры - нардеп
Киев • УНН
Фракция «Слуга Народа» соберется для обсуждения новых кандидатов в министры. Ожидается увольнение шести министров и главы ФГИУ на сегодняшнем заседании Верховной Рады.
Сегодня, 4 сентября, нардепы фракции «Слуга Народа» соберутся для обсуждения новых кандидатов в министры вместо тех, кого планируют уволить, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
Рассказываю о министропаде. Сегодня еще будет заседание фракции Слуга Народа. Будут обсуждать новых кандидатов на министерские посты
Позже Надеп добавил, что в Регламенте Верховной Рады Украины указано, что министр, который подает в отставку, обязан подать отчет о проделанной работе.
Этот отчет рассматривается сначала профильным комитетом, а затем заслушивается на пленарном заседании Верховной Рады.
Впрочем, как указал Гончаренко, большинство министров не пришли.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что на сегодняшнем заседании Верховной Рады ожидается увольнение шести министров и председателя Фонда государственного имущества Украины. Сейчас заседают профильные комитеты, которые должны согласовать увольнение должностных лиц.
Повестка дня сегодня следующая:
- увольнение главы ФГИУ Виталия Коваля;
- увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно территорий;
- увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- увольнение Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды;
- увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции;
- увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел;
- увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.