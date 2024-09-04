"Слуга Народа" сегодня соберется для обсуждения новых кандидатов в министры - нардеп

Сегодня, 4 сентября, нардепы фракции «Слуга Народа» соберутся для обсуждения новых кандидатов в министры вместо тех, кого планируют уволить, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Рассказываю о министропаде. Сегодня еще будет заседание фракции Слуга Народа. Будут обсуждать новых кандидатов на министерские посты - написал Гончаренко в Telegram.

Позже Надеп добавил, что в Регламенте Верховной Рады Украины указано, что министр, который подает в отставку, обязан подать отчет о проделанной работе.

Этот отчет рассматривается сначала профильным комитетом, а затем заслушивается на пленарном заседании Верховной Рады.

Впрочем, как указал Гончаренко, большинство министров не пришли.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что на сегодняшнем заседании Верховной Рады ожидается увольнение шести министров и председателя Фонда государственного имущества Украины. Сейчас заседают профильные комитеты, которые должны согласовать увольнение должностных лиц.

Повестка дня сегодня следующая:

увольнение главы ФГИУ Виталия Коваля;

увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно территорий;

увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

увольнение Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды;

увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции;

увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел;