"Слуга Народу" сьогодні збереться для обговорення нових кандидатів у міністри - нардеп
Київ • УНН
Фракція "Слуга Народу" збереться для обговорення нових кандидатів у міністри. Очікується звільнення шести міністрів та голови ФДМУ на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради.
Сьогодні, 4 вересня, нардепи фракції "Слуга Народу" зберуться для обговорення нових кандидатів у міністри замість тих, кого його планують звільнити, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Розповідаю про міністропад. Сьогодні ще буде засідання фракції Слуга Народу. Будуть обговорювати нових кандидатів на міністерські пости
Пізніше надеп додав, що у Регламенті Верховної Ради України зазначено, що міністр, який подає у відставку, зобов'язаний подати звіт про виконану роботу.
Цей звіт розглядається спочатку профільним комітетом, а потім заслуховується на пленарному засіданні Верховної Ради.
Втім, як вказав Гончаренко, більшість міністрів не прийшли.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради очікується звільнення шести міністрів та голови Фонду державного майна України. Наразі засідають профільні комітети, які мають погодити звільнення посадовців.
Порядок денний сьогодні наступний:
- звільнення голови ФДМУ Віталія Коваля;
- звільнення Ірини Верещук з посади віцепремʼєр міністера з питань реінтеграції тимчасово територій;
- звільнення Ольги Стефанішиною з посади віце-прем'єр міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- звільнення Руслана Стрільця з посади міністра захисту довкілля;
- звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції;
- звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ;
- звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.