"Слуга народа" Куницкий уехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через три недели, посетив при этом Флориду - "Схемы"
Киев • УНН
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, получивший разрешение на 5-дневную поездку в Израиль, продлил свое пребывание за границей почти до трех недель. В частности во время своей командировки он совершил визит во Флориду, без предоставления этому объяснений. Несмотря на ограничения на поездки официальных лиц во время военного положения, Куницкий воспользовался возможностью выехать за пределы Украины.
Депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий летом получил разрешение на пятидневную командировку. Однако он находился за границей почти три недели и был замечен в штате Флорида, что в США. Об этом свидетельствуют данные, что нашли журналисты проекта "Схем"от издания Радио Свобода, передает УНН.
Детали
Народный депутат от" Слуги народа " Александр Куницкий летом этого года получил согласование Верховной Рады на краткосрочную командировку с 3 по 7 июля 2023 года.
Ему дали разрешение выехать из страны на 5 дней, чтобы поехать в Израиль "в рамках деятельности депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Израилем", где он есть сопредседателем. Однако, нардеп пробыл за границей почти три недели. Вернулся Куницкий в Украине, по данным "Схем", только 22 июля.
Журналисты выяснили, что в промежутке после рабочей командировки и до возвращения в Украину Александр Куницкий побывал в США. Его заметили в аэропорту St. Pete-Clearwater International Airport, расположенный в американском штате Флорида.
Отметим, что в это время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для должностных лиц во время военного положения без надлежащих на то оснований. Депутат не ответил на звонки и сообщения редакции с просьбой объяснить, по каким причинам он нарушил условия разрешения на выезд.
Расследователи проекта из Радио Свобода подчеркнули, что из группы Куницкий был единственным командированным в Израиль депутатом. На вопрос "Схем", кто стал инициатором этой командировки и кто из руководства ВР его согласовывал, в Раде не ответили. Но отметили, что на нее не тратились бюджетные средства.
Отчет за эту поездку нардеп подал на имя спикера Руслана Стефанчука 11 июля. В это время, как выяснили "Схемы", он все еще находился за границей. Журналисты получили отчет нардепа из ВР в ответ на запрос.
Целью поездки Куницкий назвал "развитие и укрепление дружеских отношений между странами", а среди лиц, с которыми имел встречи, нардеп указал депутатов Кнессета, представителей еврейского сообщества, религиозных общин и граждан Украины, " которые временно находятся в Израиле". Никаких фамилий депутат не назвал.
Нет упоминаний о таких встречах и в соцсетях нардепа. А на сайте Верховной Рады информация о деятельности депутатской группы по межпарламентским связям с Государством Израиль не обновлялась с октября 2021 года.
Во время, когда Куницкий должен был вернуться в Украину, в течение двух дней подряд состоялись заседание Верховной Рады-нардепы работали в сессионном зале 13 и 14 июля. В списке депутатов на сайте ВР, которые голосовали в эти дни, напротив фамилии Куницкого стоит пометка "отсутствует".
В целом за первые семь месяцев 2023 года депутат Куницкий пробыл за границей 54 дня, в 2022 году-132 дня.
Дополнительно
По данным "Схем", в США сейчас живет семья нардепа. Также в штате Флорида проживает официальный помощник депутата Куницкого и владелец харьковского холдинга по изготовлению зарядных станций Autoenterprise Дмитрий Никонов, о чем он сам отмечает в своих соцсетях. Никонов, как свидетельствуют данные Пограничной службы, выехал из Украины за три месяца до полномасштабной войны.
Напомним, в В 2020 году НАБУ открыло уголовное производство о том, что депутат Куницкий использовал свой мандат в интересах компании Autoenterprise Дмитрия Никонова. Куницкий и представители компании отвергли эти обвинения. Расследование НАБУ продолжается до сих пор.
Отметим также и то, что в декларации за 2020 год у Александра Куницкого значилась недвижимость в Израиле. В частности, квартира стоимостью 5 миллионов гривен в городе Хайфа, которая принадлежит ему с 2017 года. Кроме того, в 2019-м, перед выборами в ВР, разгорелся скандал из-за израильского гражданства Куницкого. После огласки нардеп заявил написал заявление о выходе. Но действительно ли Куницкий избавился от израильского гражданства-неизвестно.
Напомним
В январе в этом году Кабинет министров опубликовал постановление, которым определяются основания для выезда чиновников за границу в условиях военного положения. В частности, постановлением №69 от 27 января правительство определило, что депутаты разных уровней, чиновники, работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, судьи, прокуроры, руководители государственных унитарных предприятий, руководители некоторых хозяйственных обществ имеют право пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.
"Слуга народа" Куницкий уехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через три недели, посетив при этом Флориду - "Схемы"
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, получивший разрешение на 5-дневную поездку в Израиль, продлил свое пребывание за границей почти до трех недель. В частности во время своей командировки он совершил визит во Флориду, без предоставления этому объяснений. Несмотря на ограничения на поездки официальных лиц во время военного положения, Куницкий воспользовался возможностью выехать за пределы Украины.
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