"Слуга народа" Куницкий уехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через три недели, посетив при этом Флориду - "Схемы"

Депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий летом получил разрешение на пятидневную командировку. Однако он находился за границей почти три недели и был замечен в штате Флорида, что в США. Об этом свидетельствуют данные, что нашли журналисты проекта "Схем"от издания Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Народный депутат от" Слуги народа " Александр Куницкий летом этого года получил согласование Верховной Рады на краткосрочную командировку с 3 по 7 июля 2023 года.

Ему дали разрешение выехать из страны на 5 дней, чтобы поехать в Израиль "в рамках деятельности депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Израилем", где он есть сопредседателем. Однако, нардеп пробыл за границей почти три недели. Вернулся Куницкий в Украине, по данным "Схем", только 22 июля.

Журналисты выяснили, что в промежутке после рабочей командировки и до возвращения в Украину Александр Куницкий побывал в США. Его заметили в аэропорту St. Pete-Clearwater International Airport, расположенный в американском штате Флорида.

Отметим, что в это время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для должностных лиц во время военного положения без надлежащих на то оснований. Депутат не ответил на звонки и сообщения редакции с просьбой объяснить, по каким причинам он нарушил условия разрешения на выезд.

Расследователи проекта из Радио Свобода подчеркнули, что из группы Куницкий был единственным командированным в Израиль депутатом. На вопрос "Схем", кто стал инициатором этой командировки и кто из руководства ВР его согласовывал, в Раде не ответили. Но отметили, что на нее не тратились бюджетные средства.

Отчет за эту поездку нардеп подал на имя спикера Руслана Стефанчука 11 июля. В это время, как выяснили "Схемы", он все еще находился за границей. Журналисты получили отчет нардепа из ВР в ответ на запрос.

Целью поездки Куницкий назвал "развитие и укрепление дружеских отношений между странами", а среди лиц, с которыми имел встречи, нардеп указал депутатов Кнессета, представителей еврейского сообщества, религиозных общин и граждан Украины, " которые временно находятся в Израиле". Никаких фамилий депутат не назвал.

Нет упоминаний о таких встречах и в соцсетях нардепа. А на сайте Верховной Рады информация о деятельности депутатской группы по межпарламентским связям с Государством Израиль не обновлялась с октября 2021 года.

Во время, когда Куницкий должен был вернуться в Украину, в течение двух дней подряд состоялись заседание Верховной Рады-нардепы работали в сессионном зале 13 и 14 июля. В списке депутатов на сайте ВР, которые голосовали в эти дни, напротив фамилии Куницкого стоит пометка "отсутствует".

В целом за первые семь месяцев 2023 года депутат Куницкий пробыл за границей 54 дня, в 2022 году-132 дня.

Дополнительно

По данным "Схем", в США сейчас живет семья нардепа. Также в штате Флорида проживает официальный помощник депутата Куницкого и владелец харьковского холдинга по изготовлению зарядных станций Autoenterprise Дмитрий Никонов, о чем он сам отмечает в своих соцсетях. Никонов, как свидетельствуют данные Пограничной службы, выехал из Украины за три месяца до полномасштабной войны.

Напомним, в В 2020 году НАБУ открыло уголовное производство о том, что депутат Куницкий использовал свой мандат в интересах компании Autoenterprise Дмитрия Никонова. Куницкий и представители компании отвергли эти обвинения. Расследование НАБУ продолжается до сих пор.

Отметим также и то, что в декларации за 2020 год у Александра Куницкого значилась недвижимость в Израиле. В частности, квартира стоимостью 5 миллионов гривен в городе Хайфа, которая принадлежит ему с 2017 года. Кроме того, в 2019-м, перед выборами в ВР, разгорелся скандал из-за израильского гражданства Куницкого. После огласки нардеп заявил написал заявление о выходе. Но действительно ли Куницкий избавился от израильского гражданства-неизвестно.

Напомним

В январе в этом году Кабинет министров опубликовал постановление, которым определяются основания для выезда чиновников за границу в условиях военного положения. В частности, постановлением №69 от 27 января правительство определило, что депутаты разных уровней, чиновники, работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, судьи, прокуроры, руководители государственных унитарных предприятий, руководители некоторых хозяйственных обществ имеют право пересекать государственную границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.