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Словения начала демонтаж колючей проволоки на границе с Хорватией

Словения начала демонтаж колючей проволоки на границе с Хорватией

Киев • УНН

 • 151763 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В пятницу армия Словении начала демонтировать забор из колючей проволоки на границе с Хорватией, которая была установлена для ограничения пересечения границы мигрантами после того, как в 2015 году более 1 миллиона людей спасавшихся от насилия или нищеты прибыли в Европу. Об этом УНН информирует ссылаясь на АР.

Детали

Официальные лица заявили, что может пройти около пяти месяцев, прежде чем будет снят почти 200-километровый пограничный забор — сочетания колючей проволоки и металлических панелей.

Решение снести забор было принято новым либеральным правительством Словении, которое пришло к власти после апрельских выборов.

Официальные лица заявили, что граница будет контролироваться другими способами, но это необходимо для предотвращения любых несчастных случаев и травм, с которыми могут столкнуться мигранты, стремящиеся добраться в Западную Европу.

Решение правительства Словении убрать забор столкнулось с критикой правых партий, решительно выступающих против миграции. Страна Европейского Союза сообщила об увеличении количества пересечений границы мигрантами в первой половине 2022 года по сравнению с предыдущим годом, и правые группы говорят, что удаление проволоки может быть преждевременно.

Министр внутренних дел ранее назвал забор на границе временной мерой и заявил, что «недопустимо, чтобы он становился постоянным элементом пограничной политики Словении».

Официальное информационное агентство STA сообщило, что армия сначала уберет 51 километр колючей проволоки, а оставшиеся 143 километра забора будут демонтированы подрядчиком, которого еще предстоит выбрать.

Дополнение

Мигранты с Ближнего Востока, Африки или Азии прибывают в Словению из Хорватии по так называемому балканскому маршруту. Многие сталкиваются с опасностями в своих дальних путешествиях, часто занимающих месяцы, а то и годы опасных пересечений морей или рек, злоупотреблений со стороны контрабандистов или бессонных ночей в холодную погоду и жару.

Мигранты, пытающиеся пересечь границы в поисках безопасности и лучшей жизни на Западе, также часто сталкиваются с жестоким сопротивлением пограничной полиции во многих странах на своем маршруте.

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