Словения начала демонтаж колючей проволоки на границе с Хорватией

КИЕВ. 15 июля. УНН. В пятницу армия Словении начала демонтировать забор из колючей проволоки на границе с Хорватией, которая была установлена для ограничения пересечения границы мигрантами после того, как в 2015 году более 1 миллиона людей спасавшихся от насилия или нищеты прибыли в Европу. Об этом УНН информирует ссылаясь на АР.