Словенія розпочала демонтаж колючого дроту на кордоні з Хорватією

КИЇВ. 15 липня. УНН. У п'ятницю армія Словенії почала демонтувати паркан із колючого дроту на кордоні з Хорватією, який був встановлений для обмеження перетину кордону мігрантами після того, як у 2015 році понад 1 мільйон людей, які рятувались від насильства чи злиднів, прибули до Європи. Про це УНН інформує посилаючись на АР.