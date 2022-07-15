Словенія розпочала демонтаж колючого дроту на кордоні з Хорватією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У п'ятницю армія Словенії почала демонтувати паркан із колючого дроту на кордоні з Хорватією, який був встановлений для обмеження перетину кордону мігрантами після того, як у 2015 році понад 1 мільйон людей, які рятувались від насильства чи злиднів, прибули до Європи. Про це УНН інформує посилаючись на АР.
Деталі
Офіційні особи заявили, що може пройти близько п'яти місяців, перш ніж буде знято майже 200-кілометровий прикордонний паркан — поєднання колючого дроту та металевих панелей.
Рішення знести паркан було ухвалено новим ліберальним урядом Словенії, який прийшов до влади після квітневих виборів.
Офіційні особи заявили, що кордон контролюватиметься іншими способами, але це необхідно для запобігання будь-яким нещасним випадкам і травмам, з якими можуть зіткнутися мігранти, які прагнуть дістатися Західної Європи.
Рішення уряду Словенії прибрати паркан зіткнулося з критикою правих партій, які рішуче виступають проти міграції. Країна Європейського Союзу повідомила про збільшення кількості перетинів кордону мігрантами у першій половині 2022 року порівняно з попереднім роком, і праві групи кажуть, що видалення дроту є передчасним.
Міністр внутрішніх справ раніше назвав паркан на кордоні тимчасовим заходом і заявив, що «неприпустимо, щоб він ставав постійним елементом прикордонної політики Словенії».
Офіційне інформаційне агентство STA повідомило, що армія спочатку прибере 51 кілометр колючого дроту, а 143 кілометри паркану, що залишилися, буде демонтовано підрядником, якого ще належить вибрати.
Доповнення
Мігранти з Близького Сходу, Африки або Азії прибувають до Словенії з Хорватії так званим балканським маршрутом. Багато хто стикається з небезпеками у своїх далеких подорожах, які часто займають місяці, а то й роки небезпечних перетинів морів чи річок, зловживань з боку контрабандистів чи безсонних ночей у холодну погоду та спеку.
Мігранти, які намагаються перетнути кордони у пошуках безпеки та кращого життя на Заході, також часто стикаються з жорстоким опором прикордонної поліції в багатьох країнах на своєму маршруті.