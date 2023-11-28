Словацкие дальнобойщики угрожают блокадой украинского пункта пропуска с 1 декабря
Киев • УНН
Словацкие дальнобойщики планируют с 1 декабря заблокировать пограничный пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" в знак протеста против конкуренции со стороны украинских перевозчиков. Они ожидают ответа министерства транспорта Словакии, прежде чем подтвердить свое окончательное решение.
Словацкие дальнобойщики угрожают заблокировать пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" на границе с Украиной с пятницы, 1 декабря. Они требуют принять меры по ограничению конкуренции со стороны украинских перевозчиков, сказал глава ассоциации дальнобойщиков страны UNAS Станислав Скала, сообщает Reuters, пишет УНН.
Отмечается, что словацкая акция приведет к закрытию пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое", единственного на границе, открытого для большегрузных автомобилей.
Глава UNAS заявил, что дальнобойщики будут ждать реакции министерства транспорта Словакии до четверга, прежде чем принять окончательное решение.
Он заявил, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча министров транспорта европейских стран, но он не возлагает больших надежд на нее.
"Похоже, что ни украинская сторона, ни Европейская комиссия не хотят отступать", - сказал он.
Напомним
6 ноября польские перевозчики начали физическое блокирование трех из четырех крупнейших пограничных переходов на польско-украинской границе. Как украинские, так и польские экспортеры, импортеры и перевозчики уже несут убытки, так же страдают и взаимоотношения между двумя странами, которые еще не успели восстановиться после зернового конфликта.
Бастующие обещали пропускать определенные виды товаров на границе. Речь идет о гуманитарке и других опасных грузах, например, топливе. Впрочем, соответствующие лица фиксируют нарушение обещания, поскольку вышеупомянутые машины продолжают стоять в общей очереди.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша предлагает Украине решение для прекращения забастовки перевозчиков на границе
Словацкие дальнобойщики угрожают блокадой украинского пункта пропуска с 1 декабря
Словацкие дальнобойщики планируют с 1 декабря заблокировать пограничный пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" в знак протеста против конкуренции со стороны украинских перевозчиков. Они ожидают ответа министерства транспорта Словакии, прежде чем подтвердить свое окончательное решение.
Эстония, Латвия и Литва отказались от участия в работе Совета министров ОБСЕ из-за присутствия главы МИДа рф лаврова
Эстония, Латвия и Литва не будут присутствовать на встрече ОБСЕ в Скопье, поскольку министр иностранных дел россии лавров участвует в ней на фоне конфликта в Украине.
Поддержка Украины "экзистенциальной важности" для Европы - Шольц
Канцлер Олаф Шольц заявил, что поддержка будет продолжаться, несмотря на бюджетный кризис в Германии.
FAVBET и Всеукраинская рекламная коалиция на Effie Awards наградили Укрзализныцю специальной наградой
Специальную награду от Всеукраинской рекламной коалиции и от технологического партнера премии - компании FAVBET, - получила Укрзализныця.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий: метели и ветер до 25 м/с
В Украине прогнозируют метели и сильный ветер до 25 м/с, объявлен "желтый" уровень опасности.
Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибшие и раненые, среди них ребенок
Российские войска обстреляли Середину Буд в Сумской области, в результате чего погибли 3 человека, в том числе ребенок, еще 2 получили ранения.
Рада примет ключевые евроинтеграционные законопроекты до объявления решения о переговорах - Стефанчук
Верховная Рада имеет целью принять необходимое евроинтеграционное законодательство до объявления решения о начале переговоров о членстве.
"Ситуация с проездом автотранспорта улучшается": в ГСЧС сообщили, как справляются с последствиями снегопадов
После снегопада в Украине ослабляются ограничения на движение транспорта: только четыре дороги закрыты в Николаеве, еще меньше - в Кировограде и Одессе, благодаря усилиям коммунальных служб и Укравтодора по расчистке дорог.
Украина призвала Турцию присоединиться к разминированию территорий
Украина сейчас самая заминированная страна в мире - 174 тысячи квадратных километров территории имеют потенциальное загрязнение. Из них 14 тысяч - это водные акватории.
Кабмин перебросил 15 млн грн на медучреждения ГУД, в том числе и "Феофании"
Кабинет министров Украины перераспределил 15,7 млн грн расходов из бюджета для ГУД.