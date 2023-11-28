Словацкие дальнобойщики угрожают блокадой украинского пункта пропуска с 1 декабря

Словацкие дальнобойщики угрожают заблокировать пункт пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" на границе с Украиной с пятницы, 1 декабря. Они требуют принять меры по ограничению конкуренции со стороны украинских перевозчиков, сказал глава ассоциации дальнобойщиков страны UNAS Станислав Скала, сообщает Reuters, пишет УНН.

Отмечается, что словацкая акция приведет к закрытию пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое", единственного на границе, открытого для большегрузных автомобилей.

Глава UNAS заявил, что дальнобойщики будут ждать реакции министерства транспорта Словакии до четверга, прежде чем принять окончательное решение.

Он заявил, что 4 декабря в Брюсселе состоится встреча министров транспорта европейских стран, но он не возлагает больших надежд на нее.

"Похоже, что ни украинская сторона, ни Европейская комиссия не хотят отступать", - сказал он.

Напомним

6 ноября польские перевозчики начали физическое блокирование трех из четырех крупнейших пограничных переходов на польско-украинской границе. Как украинские, так и польские экспортеры, импортеры и перевозчики уже несут убытки, так же страдают и взаимоотношения между двумя странами, которые еще не успели восстановиться после зернового конфликта.

Бастующие обещали пропускать определенные виды товаров на границе. Речь идет о гуманитарке и других опасных грузах, например, топливе. Впрочем, соответствующие лица фиксируют нарушение обещания, поскольку вышеупомянутые машины продолжают стоять в общей очереди.

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