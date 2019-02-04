Следствие разоблачит всех виновных в продаже военной техники до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Следствие объявило подозрения в продаже по "бросовым" ценам трем бывшим министрам обороны, однако к концу года должны быть установлены и все остальные участники этих операций. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мы еще не готовы говорить о персональной ответственности каждого из министров обороны, начальников Генштаба и их подчиненных, но уже есть три объявленных подозрения трем министрам обороны - я говорю о (министре обороны Михаила - ред.) Ежеля, (Павла - ред.) Лебедева и (Дмитрия - ред.) Саламатина, которым инкриминируется или служебная халатность, или государственная измена. Думаю, что следствие, которое сейчас принадлежит ГБР, даст законную оценку в течение этого года и всем другим участникам этой деятельности", - отметил председатель ГПУ.
По его словам, с 2005 года в Министерстве обороны началась "гонка" по признанию вооружения "избыточным", что привело к массовой распродаже за остаточными бросовым ценам оружия, потребность в которой остро чувствовалась в 2014 году, впрочем чувствуется в ВСУ до сих пор.
При этом он добавил, что всего следствие рассматривает 4 волны, при которых имущество ВСУ объявляли избыточным - в июле 2005, августе 2005, август 2011, август 2013 года.
Поэтому, как пояснил генпрокурор, пока следствие установит убытки государства в результате таких операций, и за них понесет ответственность "всю цепочку" причастных.
Напомним, в период правления экс-президента Украины Виктора Януковича было распродано 477 танков, 94 самолета и БПЛА, а также 145 вертолетов.
Экс-министру обороны Украины Дмитрию Саламатину объявлено о подозрении в участии в преступной организации, которая совершила действия направленные на вытеснение Украины с мировых рынков оружия в пользу РФ.