Слідство викриє всіх винних у продажі військової техніки до кінця року

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Наразі слідство оголосило підозри у продажі за "бросовими" цінами трьом колишнім міністрам оборони, однак до кінця року мають бути встановлені й всі інші учасники цих операцій. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні ми ще не готові говорити про персональну відповідальність кожного з міністрів оборони, начальників Генштабу та їхніх підлеглих, але уже є три оголошених підозри трьом міністрам оборони – я говорю про (міністрів оборони Михайла – ред.) Єжеля, (Павла – ред.) Лєбєдєва і (Дмитра – ред.) Саламатіна, яким інкримінується або службова недбалість, або державна зрада. Думаю, що слідство, яке зараз належить ДБР, дасть законну оцінку протягом цього року і всім іншим учасникам цієї діяльності", - зазначив голова ГПУ.

За його словами, з 2005 року у Міністерстві оборони почалась "гонка" з визнання озброєння "надлишковим", що призвело до масового розпродажу за залишковими, мізерними цінами зброї, потреба в якій гостро відчувалась в 2014 році, втім відчувається ЗСУ й досі.

При цьому він додав, що усього слідство розглядає 4 хвилі, під час яких майно ЗСУ оголошували надлишковим – в липні 2005, серпні 2005, серпень 2011 року, серпень 2013 року.

Тож, як пояснив генпрокурор, наразі слідство встановить збитки держави в результаті таких операцій, і за них понесе відповідальність "весь ланцюжок" причетних.

Нагадаємо, у період правління екс-президента України Віктора Януковича було розпродано 477 танків, 94 літака і БПЛА, а також 145 вертольотів.

Екс-міністру оборони України Дмитру Саламатіну оголошено про підозру в участі у злочинній організації, яка вчинила дії спрямовані на витіснення України зі світових ринків зброї на користь РФ.

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