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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Следствие пока не установило, кто убил Нигояна, Жизневского и Сеника

Следствие пока не установило, кто убил Нигояна, Жизневского и Сеника

Киев  •  УНН

 • 14561 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Следствие на сегодня еще не раскрыло убийства активистов Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.

"К сожалению, убийства Нигояна, Жизневского и Сеника сегодня не раскрыты. То есть, действительно нами не установлены личности тех, кто нажал спусковые крючки. Потому что в случае с Ниягояном - это применение охотничьего патрона, снаряженного картечью. В случае Жизневского и Сеника - это патрон доя принудительной остановки транспортных средств, который используется только в МВД", - сказал он.

Однако, по словам С.Горбатюка, расследование в этих делах продолжается.

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"Исходя из того, что мы продвигаемся, сегодня выделен подраздел по каждому из случаев, бойцов которого мы проверяем на причастность к преступлению. И соответственно то, что движение идет, у меня остается надежда, что все-таки преступление будет раскрыто", - считает начальник Департамента спецрасследований.

Отметим, 22 января 2014 года в центре Киева, на улице Грушевского, от огнестрельных ранений погибли Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сеник. Это были первые погибшие активисты Революции Достоинства.

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