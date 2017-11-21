Следствие пока не установило, кто убил Нигояна, Жизневского и Сеника
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Следствие на сегодня еще не раскрыло убийства активистов Майдана Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, убийства Нигояна, Жизневского и Сеника сегодня не раскрыты. То есть, действительно нами не установлены личности тех, кто нажал спусковые крючки. Потому что в случае с Ниягояном - это применение охотничьего патрона, снаряженного картечью. В случае Жизневского и Сеника - это патрон доя принудительной остановки транспортных средств, который используется только в МВД", - сказал он.
Однако, по словам С.Горбатюка, расследование в этих делах продолжается.
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"Исходя из того, что мы продвигаемся, сегодня выделен подраздел по каждому из случаев, бойцов которого мы проверяем на причастность к преступлению. И соответственно то, что движение идет, у меня остается надежда, что все-таки преступление будет раскрыто", - считает начальник Департамента спецрасследований.
Отметим, 22 января 2014 года в центре Киева, на улице Грушевского, от огнестрельных ранений погибли Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сеник. Это были первые погибшие активисты Революции Достоинства.